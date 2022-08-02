В Україні відновили роботу пости вагового контролю на трасах: де вони встановлені

В Україні відновлено роботу 28 комплексів вагового контролю на трасах у 14 областях. З початком війни їх робота була припинена, а доступ до баз даних закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укртрансбезпеки".

Станом на 1 серпня в штатному режимі працює 28 постів вагового контролю на наступних автошляхах: М-19 (Волинська область)

М-21; М-30 (Вінницька область)

М-30 (Дніпропетровська область)

М-21 (Житомирська область)

М-25 (Закарпатська область);

Н-08 (Запорізька область)

Н-10 (Івано-Франківська область)

М-30; Н - 23 (Кіровоградська область)

М-06; М-03; М-05 (Київська область)

Н-09 (Львівська область)

М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавська область)

Н-25 (Рівненська область)

Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницька область)

Н-01 (Черкаська область) Протягом серпня кількість активних вагових комплексів має збільшитися до 35-38 одиниць. В результаті бойових дій пошкоджено три комплекси, ще 14 знаходяться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованій території залишилося шість постів.