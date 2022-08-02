В Україні відновили роботу пости вагового контролю на трасах: де вони встановлені
В Україні відновлено роботу 28 комплексів вагового контролю на трасах у 14 областях. З початком війни їх робота була припинена, а доступ до баз даних закритий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укртрансбезпеки".
Станом на 1 серпня в штатному режимі працює 28 постів вагового контролю на наступних автошляхах:
- М-19 (Волинська область)
- М-21; М-30 (Вінницька область)
- М-30 (Дніпропетровська область)
- М-21 (Житомирська область)
- М-25 (Закарпатська область);
- Н-08 (Запорізька область)
- Н-10 (Івано-Франківська область)
- М-30; Н - 23 (Кіровоградська область)
- М-06; М-03; М-05 (Київська область)
- Н-09 (Львівська область)
- М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавська область)
- Н-25 (Рівненська область)
- Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницька область)
- Н-01 (Черкаська область)
Протягом серпня кількість активних вагових комплексів має збільшитися до 35-38 одиниць. В результаті бойових дій пошкоджено три комплекси, ще 14 знаходяться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованій території залишилося шість постів.
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