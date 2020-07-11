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Свободные места и масочный режим: как работают кинотеатры во время карантина

Украина, Суббота 11 июля 2020 17:24
Свободные места и масочный режим: как работают кинотеатры во время карантина
Фото: кинотеатр (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве кинотеатры заработали 6 июля

В рамках ослабления карантина в городах Украины начали возобновлять работу кинотеатры. Однако, работа этих заведений возможна только с соблюдением определенных требований и ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в министерстве разработали специальные требования к работникам кинотеатров во время карантина:

  • перед началом работы все работники должны проходить проверку температуры;
  • лица из группы риска должны быть отстраненными от работы;
  • работники должны придерживаться масочного режима и регулярно мыть руки;
  • заведение должно обеспечить дезинфекцию и уборку между сеансами.

Также кинотеатрам рекомендуют установить бесконтактный контроль билетов и организовать одностороннее движение в кинозалах.

Специальные правила также разработали и для посетителей кинотеатров:

  • посетители должны придерживаться масочного режима, а также респираторной гигиены и этикета кашля;
  • посетители должны размещаться рядом со свободными местами сбоку, впереди и позади;
  • в первых рядах разрешается размещать группы до 4 посетителей.

Свободные места и масочный режим: как работают кинотеатры во время карантина

Напомним, работа кинотеатров в Киеве была разрешена после ослабления карантина 6 июля.

Сегодня кинотеатры открыли в Харькове, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в городе.

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