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В Україні відновили виробництво легкових автомобілів. Знову запрацював завод Skoda

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 04:32
В Україні відновили виробництво легкових автомобілів. Знову запрацював завод Skoda Завод "Єврокар" (Фото: прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Автомобільний завод "Єврокар" у Соломоновому Закарпатської області 10 червня відновлює виробництво автомобілів. Так, підприємство отримало 80 машинокомплектів, з яких найближчими днями будуть зібрані готові товарні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Першу партію з 80 автомобілів склали кросовери Kodiaq і Karoq. Зі зростанням попиту підприємство готове нарощувати виробництво автомобілів. Вільні приміщення заводу і далі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям. Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, в частині своїх промислових корпусів прийняло переселенців.

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