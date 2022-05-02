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В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости с ограничениями

Фото: Куплю-продажу недвижимости в Украине возобновили с ограничениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине возобновили государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество. Но ряд запретов на сделки сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как отметили в пресс-службе, с началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.

С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров.

"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса", - говорится в сообщении.

Согласно решением правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).

В частности, украинцы не могут:

  • совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
  • передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
  • отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
  • совершать нотариальные действия вне области и т.п.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что после начала войны работа реестров была ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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