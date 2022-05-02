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В Україні відновили купівлю-продаж нерухомості з обмеженнями

Фото: купівлю-продаж нерухомості в Україні відновили з обмеженнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні відновили державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Але ряд заборон на Угоди зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Як зазначили в прес-службі, з початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України робота реєстрів була зупинена для безпеки і захисту даних.

З плином часу доступ до частини реєстрів було відновлено на певній частині території України, а також визначено особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних і державних реєстрів.

"Наступним кроком стало унормування особливостей надання нотаріальних послуг, зокрема щодо посвідчення правочинів із нерухомістю, а також доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою відновлення фукціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням уряду, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон).

Зокрема, українці не можуть:

  • вчиняти дії за дорученням від імені фізичних осіб;
  • передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв'язку з виходом з товариства;
  • відчужувати нерухомість раніше ніж через місяць;
  • вчиняти нотаріальні дії поза областю тощо.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що після початку війни робота реєстрів була обмежена, в тому числі, у зв'язку з можливими шахрайськими схемами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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