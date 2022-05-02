В Україні відновили купівлю-продаж нерухомості з обмеженнями

В Україні відновили державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Але ряд заборон на Угоди зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
Як зазначили в прес-службі, з початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України робота реєстрів була зупинена для безпеки і захисту даних.
З плином часу доступ до частини реєстрів було відновлено на певній частині території України, а також визначено особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних і державних реєстрів.
"Наступним кроком стало унормування особливостей надання нотаріальних послуг, зокрема щодо посвідчення правочинів із нерухомістю, а також доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою відновлення фукціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї та бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням уряду, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон).
Зокрема, українці не можуть:
Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що після початку війни робота реєстрів була обмежена, в тому числі, у зв'язку з можливими шахрайськими схемами.
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