В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости с ограничениями
В Украине возобновили государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество. Но ряд запретов на сделки сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Как отметили в пресс-службе, с началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.
С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров.
"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса", - говорится в сообщении.
Согласно решением правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).
В частности, украинцы не могут:
- совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
- передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
- отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
- совершать нотариальные действия вне области и т.п.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что после начала войны работа реестров была ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами.
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