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В Украине возобновили авиасообщение между Киевом и Ужгородом

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом. Самолет был почти два часа в пути.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Самолет ATR 72-600 вылетел из "Борисполя" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30.

"Надеемся, что новое направление будет популярным среди пассажиров", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Ужгород" возобновляет полноценную работу.

Уже с 9 сентября 2021 года вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это будет означать, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет пассажирские авиаперевозки уже с 1 июня. Первым рейсом будет Ужгород - Киев, но даты запуска международных направлений пока неизвестны.

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