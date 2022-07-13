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В Украине возобновила работу сеть метановых автозаправочных станций

Фото: в Украине возобновила работу сеть метановых АЗС (Униан)
Автор: Константин Широкун

Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз", которая обслуживает машины на сжиженном метане (CNG), возобновила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтогаза".

С 12 июля реализация сжиженного газа метана возобновлена в 27 городах преимущественно центральных и западных областей. Также "Укравтогаз" ведет работы по запуску реализации CNG еще на четырех заправочных станциях в Виннице, Кременчуге, Шостке и Гайсине.

Сеть АГНКС "Укравтогаз" прекратила коммерческую заправку автотранспорта еще в феврале, до вторжения РФ в Украину. Затем, с начала лета, компания возобновила работу своих станций, но в июле снова временно их закрывала.

Напомним, автогаз за июнь подешевел почти на 20%. Некоторые АЗС продают его по 35-36 гривен. Также есть предпосылки для снижения цен на дизтопливо на 4-5 гривен за литр.

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АЗСГаз