В Украине возобновила работу сеть метановых автозаправочных станций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтогаза".

С 12 июля реализация сжиженного газа метана возобновлена в 27 городах преимущественно центральных и западных областей. Также "Укравтогаз" ведет работы по запуску реализации CNG еще на четырех заправочных станциях в Виннице, Кременчуге, Шостке и Гайсине.

Сеть АГНКС "Укравтогаз" прекратила коммерческую заправку автотранспорта еще в феврале, до вторжения РФ в Украину. Затем, с начала лета, компания возобновила работу своих станций, но в июле снова временно их закрывала.