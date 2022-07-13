В Україні відновила роботу мережа метанових автозаправних станцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтогазу".

З 12 липня реалізація скрапленого газу метану відновлена у 27 містах переважно центральних і західних областей. Також "Укравтогаз" веде роботи із запуску реалізації CNG ще на чотирьох заправних станціях у Вінниці, Кременчуці, Шостці та Гайсині.

Мережа АГНКС "Укравтогаз" припинила комерційну заправку автотранспорту ще в лютому, до вторгнення РФ в Україну. Потім, з початку літа, компанія відновила роботу своїх станцій, але в липні знову тимчасово їх закривала.