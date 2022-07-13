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В Україні відновила роботу мережа метанових автозаправних станцій

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Київ, Середа 13 липня 2022 04:35
В Україні відновила роботу мережа метанових автозаправних станцій Фото: в Україні відновила роботу мережа метанових АЗС (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій "Укравтогаз", яка обслуговує машини на зрідженому метані (CNG), відновила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтогазу".

З 12 липня реалізація скрапленого газу метану відновлена у 27 містах переважно центральних і західних областей. Також "Укравтогаз" веде роботи із запуску реалізації CNG ще на чотирьох заправних станціях у Вінниці, Кременчуці, Шостці та Гайсині.

Мережа АГНКС "Укравтогаз" припинила комерційну заправку автотранспорту ще в лютому, до вторгнення РФ в Україну. Потім, з початку літа, компанія відновила роботу своїх станцій, але в липні знову тимчасово їх закривала.

Нагадавши, автогаз за червень подешевшав майже на 20%. Деякі АЗС продають його по 35-36 гривень. Також є передумови для зниження цін на дизпаливо на 4-5 гривень за літр.

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АЗС Газ
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