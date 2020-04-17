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В Украине возник дефицит донорской крови, - Минздрав

Новости » Общество     17.04.2020 - 10:14
В Украине возник дефицит донорской крови, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

В зоне риска оказались все граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства

В Украине возник дефицит донорской крови. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства.

"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства. Сейчас эти запасы снизились в целом в 2-4 раза по Украине. Мы считаем, что эта ситуация недопустима", - заявил он.

Министр добавил, что Минздрав обратился к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, которые изъявили желание быть донорами крови.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует запустить систему трансплантации в 2020 году.

Среди первоочередных задач этого направления - создание соответствующей нормативно-правовой базы, которая разблокирует возможность построения системы; внедрение в практику Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга.

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Новости Украины донорствоМинистерство здравоохранения УкраиныДефицит
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