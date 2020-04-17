В Україні виник дефіцит донорської крові, - МОЗ

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

В зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання

В Україні виник дефіцит донорської крові. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.

"В Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит в зоні ризику опинились всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Зараз ці запаси знизились в цілому в 2-4 рази по Україні. Ми вважаємо, що ця ситуація неприпустима", - заявив він.

Міністр додав, що МОЗ звернувся до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації у 2020 році.

Серед першочергових завдань цього напрямку - створення відповідної нормативно-правової бази, яка розблокує можливість побудови системи; впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного.