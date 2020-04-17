ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні виник дефіцит донорської крові, - МОЗ

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 10:14
В Україні виник дефіцит донорської крові, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

В зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання

В Україні виник дефіцит донорської крові. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.

"В Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит в зоні ризику опинились всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Зараз ці запаси знизились в цілому в 2-4 рази по Україні. Ми вважаємо, що ця ситуація неприпустима", - заявив він.

Міністр додав, що МОЗ звернувся до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації у 2020 році.

Серед першочергових завдань цього напрямку - створення відповідної нормативно-правової бази, яка розблокує можливість побудови системи; впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного.

Не відкривати вікна і залишатися вдома: МОЗ дав поради у зв'язку зі смогом в Києві В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу
Новини України донорствоМінстерство охорони здоров'я УкраїниДефицит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся