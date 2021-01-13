В Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморского флота РФ

Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против заместителя командующего Черноморского флота России. Его обвиняют в подстрекательстве украинских военных к государственной измене.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что чиновник российских Вооруженных сил, имя которого не называется, в марте 2014 года склонял украинских военных к измене, угрожая физическим насилием и оружием.

Такими методами, как рассказали в прокуратуре, российский офицер заставлял перейти на сторону врага несколько десятков украинских военных.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В случае привлечения к ответственности офицеру ВС России грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, недавно прокуратура сообщила о подозрении бывшему боевику "ЛНР", который после службы в оккупационных войсках перебрался в Киев.

Также РБК-Украина писало, что российские спецслужбы завербовали украинского военного, когда тот был в Крыму. Однако после возвращения в Украину военнослужащий сдался СБУ.