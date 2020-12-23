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Россия завербовала военнослужащего ВМС Украины, но он сдался

Киев, Среда 23 декабря 2020 16:17
Россия завербовала военнослужащего ВМС Украины, но он сдался
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная служба безопасности России завербовала военнослужащего Военно-морских сил Украины. Вербовка произошла, когда тот находился по семейным делам на территории оккупированного Крыма.

Об этом рассказала Служба безопасности Украины.

Российские спецслужбы завербовали военного во время прохождения пункта пропуска с оккупированным Крымом. Россияне шантажировали военнослужащего и давили на него психологически

Украинский воин согласился собирать информацию военного характера и об общественно-политической ситуации в южном регионе Украины, однако после возвращения на подконтрольную Украине территорию он добровольно сдался спецслужбе.

"Приморский районный суд Одессы признал его виновным в приготовлении к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену", - заявили в СБУ.

Военный избежал уголовной ответственности, поскольку добровольно рассказал о своей связи с российскими спецслужбами и о полученном задании.

Напомним, в конце ноября СБУ разоблачила в государственной измене командира подразделения Национальной гвардии. Военный передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

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