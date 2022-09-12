В Украине восстановили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом, хранение топлива в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать работу на принципах декларирования, внесены деятельность:
Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.
В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предупредит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, несущих опасность для жизни и здоровья населения.
Напомним, в апреле Кабинет министров предложил закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.
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