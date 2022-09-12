UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине восстановили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака

Фото: Кабмин сворачивает либерализацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом, хранение топлива в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать работу на принципах декларирования, внесены деятельность:

  • в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом;
  • производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.
  • деятельность по производству, торговле и хранению горючего.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.

В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предупредит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, несущих опасность для жизни и здоровья населения.

Напомним, в апреле Кабинет министров предложил закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины