В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 234 ребенка

В Украине с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 667 детей. Из них погибли 234 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.
"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало от российской агрессии в:
Напомним, накануне оккупанты обстреляли Николаевскую область. Ранения получили 11 человек.
Кроме того, войска РФ обстреливали Луганскую область, в больнице погибла 11-летняя девочка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.