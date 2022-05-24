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В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 234 ребенка

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Киев, Вторник 24 мая 2022 09:22
В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 234 ребенка Фото: В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 234 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 667 детей. Из них погибли 234 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало от российской агрессии в:

  • Донецкой области - 146,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 103,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 50,
  • Херсонской - 49,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Николаевскую область. Ранения получили 11 человек.

Кроме того, войска РФ обстреливали Луганскую область, в больнице погибла 11-летняя девочка.

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