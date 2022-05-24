В Україні через збройну агресію РФ загинули 234 дитини
В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 667 дітей. З них загинули 234 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.
"Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинули і понад 433 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало від російської агресії в:
- Донецькій області - 146,
- Київській - 116,
- Харківській - 103,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 50,
- Херсонській - 49,
- Миколаївській - 45,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Миколаївську область. Поранення отримали 11 осіб.
Крім того, війська РФ обстрілювали Луганську область, в лікарні загинула 11-річна дівчинка.
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