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В Украине водителей предупредили о тумане в понедельник

Автор: Роман Тверденко

В Украине в понедельник, 4 января, ожидается туман в большинстве регионов. Это может привести к нарушению движения на дорогах.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в большинстве регионов, кроме областей на севере, ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена в пределах 200-500 метров. Обозначен первый уровень опасности, желтый.

Из-за тумана на некоторых участках дорог может быть нарушение движения транспорта.

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на весь текущий месяц. В январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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