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В Україні водіїв попередили про туман в понеділок

Автор: Роман Тверденко

В Україні у понеділок, 4 січня, очікується туман в більшості регіонів. Це може призвести до порушення руху на дорогах.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Завтра в більшості регіонів, крім областей на півночі, очікується туман, через що видимість буде обмежена в межах 200-500 метрів. Позначений перший рівень небезпеки, жовтий.

Через туман на деяких ділянках доріг може бути порушення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз на весь поточний місяць. У січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

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