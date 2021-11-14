В Украине вечером и до утра ожидается густой туман

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Так, сегодня ожидается густой туман во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
При этом, синоптики сообщили, что туман продержится ночью и до утра понедельника.
"Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.
Напомним, на следующей неделе в Украине ожидаются дожди и похолодание до -10 градусов.