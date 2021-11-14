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В Украине вечером и до утра ожидается густой туман

Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Так, сегодня ожидается густой туман во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом, синоптики сообщили, что туман продержится ночью и до утра понедельника.

"Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, на следующей неделе в Украине ожидаются дожди и похолодание до -10 градусов.

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