RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні ввечері і до ранку очікується густий туман

Автор: Валерія Поліщук

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Так, сьогодні очікується густий туман у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

При цьому, синоптики повідомили, що туман протримається вночі і до ранку понеділка.

"Увечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікуються дощі та похолодання до -10 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні