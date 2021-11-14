В Україні ввечері і до ранку очікується густий туман

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Так, сьогодні очікується густий туман у всіх регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
При цьому, синоптики повідомили, що туман протримається вночі і до ранку понеділка.
"Увечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.
Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікуються дощі та похолодання до -10 градусів.