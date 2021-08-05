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В Украине вакцина Moderna пока используется только для первой дозы

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Киев, Четверг 05 августа 2021 17:53
В Украине вакцина Moderna пока используется только для первой дозы Фото: вакцина Moderna пока используется только для первой дозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Согласно распределению Минздрава вакцина Moderna пока используется только для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

По ее словам, на сегодняшний день в Киеве нет проблем с прививками второй дозой. "Ревакцинация продолжается препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech", - приводит слова Гинзбург пресс-служба КГГА.

Отмечается, что согласно распределению Минздрава Украины, дозы вакцины Moderna используются исключительно для первой прививки. Для второго укола препарат должен поступить в медучреждения после 16 августа.

Глава департамента напомнила, что для ревакцинации следует обратиться в семейному врачу, регистратуру медучреждения или записаться через сервис helsi.me.

Гинзбург подчеркнула, что в случае, когда человеку отказали в ревакцинации препаратом, которым он был привита первично, следует немедленно обратиться к руководителю учреждения.

"Если и после этого вопрос не решен - предлагаю звонить на горячую линию Департамента здравоохранения - 044-278-41-91", - добавила она.

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