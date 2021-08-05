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В Україні вакцина Moderna поки використовується тільки для першої дози

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 17:53
В Україні вакцина Moderna поки використовується тільки для першої дози Фото: вакцина Moderna поки використовується тільки для першої дози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург.

За її словами, на сьогодні в Києві немає проблем з щепленнями другою дозою. "Ревакцинація триває препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech", - наводить слова Гінзбург пресслужба КМДА.

Зазначається, що згідно з розподілом МОЗ України, дози вакцини Moderna використовуються виключно для першого щеплення. Для другого уколу препарат повинен надійти в медустанови після 16 серпня.

Глава департаменту нагадала, що для ревакцинації слід звернутися до сімейного лікаря, реєстратуру медустанови або записатися через сервіс helsi.me.

Гінзбург підкреслила, що в разі, коли людині відмовили в ревакцинації препаратом, яким він був щеплений первинно, слід негайно звернутися до керівника установи.

"Якщо і після цього питання не вирішене - пропоную телефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров'я - 044-278-41-91", - додала вона.

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