ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине увеличился средний размер больничных

Новости » Медицина     26.03.2020 - 19:46
В Украине увеличился средний размер больничных
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Средний размер выплат по больничным в феврале составил 315 гривен за каждый день лечения

Фонд социального страхования сообщает, что средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 составлял 315 гривен за каждый день лечения, а это на 19,1% больше, чем в феврале 2019-го. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

Всего за заявлениями-расчетами, которые ведомство получило от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 млн дней пребывания на больничных на сумму 915,9 млн гривен. Выплаты получили 266 500 застрахованных лиц.

"По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года", - информируют в Фонде соцстрахования.

Напомним, на время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Так, если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Как писало РБК-Украина, работающим украинцам гарантировали выплаты по больничным. В Фонде соцстрахования также рассказали, какие полагаются выплаты в зависимости от страхового стажа.

Минюст разъяснил новый порядок выдачи больничных на время карантина Представлен новый глава Фонда соцстраха
Новости Украины фонд соцстрахавыплаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь