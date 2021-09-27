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В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что она предусматривает

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 17:48
В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что она предусматривает Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости. Реализовать эту концепцию хотят в период с 2021 по 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Цель концепции - определить основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости.

Система устойчивости будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.

Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких элементов:

  • полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональная устойчивость;
  • безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;
  • способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;
  • общественная устойчивость, в частности, к информационным воздействиям;
  • финансово-экономическая устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.

Внедрение системы устойчивости будет финансироваться за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

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