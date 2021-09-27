В Україні затвердили національну систему стійкості: що вона передбачає

Президент Володимир Зеленський затвердив концепцію національної системи стійкості. Реалізувати цю концепцію хочуть у період з 2021 по 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави .

Мета концепції - визначити основні принципи, напрями, механізми та строки запровадження та функціонування національної системи стійкості.

Система стійкості буде спрямована на забезпечення здатності України своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці, запобігати або мінімізувати їх негативні впливи, ефективно реагувати та швидко і повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних та кризових ситуацій.

Система стійкості має передбачати забезпечення функціонування таких елементів:

повноцінне функціонування системи державних органів, їх інституційна стійкість;

безпека та захищеність об’єктів критичної інфраструктури;

спроможність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій;

здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей;

суспільна стійкість, зокрема, до інформаційних впливів;

фінансово-економічна стійкість, зокрема, безперервність основних бізнес-процесів.

Впровадження системи стійкості буде фінансуватися коштом державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.