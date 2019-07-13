В Украине утвердили концепцию развития английского языка в университетах

Министерство образования и науки Украины разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов. Кроме того, владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для поступления, В2 - для выпуска. Часть профильных дисциплин планируют сделать англоязычными и проводить регулярные проверки знаний. В частности, предлагается ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата.

В МОН решили обеспечить вход на уровне В1 всех студентов в начале обучения, а цель - к 2023 году все студенты должны овладеть языком на соответствующем уровне.

Кроме того, предполагается, что через стандарты высшей школы будет прописано требование, обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней - магистры и доктора философии с академическим компонентом - обязательным будет уровень В2.

Кроме того, планируется, что в дальнейшем широко использовать экзамены для подтверждения уровня владения английского языка на уровне В2. Это предполагает в краткосрочной перспективе распространить Единственный вступительный экзамен (ЕВИ) - то есть "ВНО в магистратуру" по иностранному языку - на все магистерские специальности для подтверждения уровня B2.

А в среднесрочной перспективе (5-7 лет) планируется заменить экзамен ЕВИ обязательным стандартизированным единственным выходным (квалификационным) экзаменом по английскому языку для всех студентов бакалавриата.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины предлагало ввести английский язык в список обязательных предметов учебной программы будущих медиков.