В Украине увеличили число призывников в рамках весенней кампании

В Украине весной на срочную службу призовут более 15 тыс. человек

Кабинет министров Украины утвердил количество призывников, которые поступят на срочную военную службу в рамках весенней кампании, - 15 190 человек. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на срочную службу в Вооруженные силы призовут 8 990 человек, в Государственную службу специального транспорта - 1 000 человек, в Национальную гвардию - 4 000 человек, в Госпогранслужбу - 1 200 человек. Всего на связанные в весенней кампанией расходы направят почти 55 млн гривен - из расчета по 3,6 тыс. гривен на призывника. Из них 3 524 гривны составит денежная помощь срочнику.

Отметим, в ходе минувшей призывной кампанию комиссариаты направили в войска 12 460 человек.

Фото: распоряжение о призыве на военную службу

Напомним, ранее сообщалось, что контрактники в украинской армии составляют более 80%. Кроме того, по данным Генштаба, Вооруженные силы насчитывают 140 тыс. резервистов. В настоящее время в украинской армии на контрактной основе служат более 168 тыс. военных, в том числе более 48 тыс. офицеров.