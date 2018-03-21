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В Украине увеличили число призывников в рамках весенней кампании

НовостиОбщество    21.03.2018 - 13:55
Фото: призывники (mil.gov.ua)
Фото: призывники (mil.gov.ua)

В Украине весной на срочную службу призовут более 15 тыс. человек

Кабинет министров Украины утвердил количество призывников, которые поступят на срочную военную службу в рамках весенней кампании, - 15 190 человек. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на срочную службу в Вооруженные силы призовут 8 990 человек, в Государственную службу специального транспорта - 1 000 человек, в Национальную гвардию - 4 000 человек, в Госпогранслужбу - 1 200 человек. Всего на связанные в весенней кампанией расходы направят почти 55 млн гривен - из расчета по 3,6 тыс. гривен на призывника. Из них 3 524 гривны составит денежная помощь срочнику.

Отметим, в ходе минувшей призывной кампанию комиссариаты направили в войска 12 460 человек.

 

Фото: распоряжение о призыве на военную службу

Напомним, ранее сообщалось, что контрактники в украинской армии составляют более 80%. Кроме того, по данным Генштаба, Вооруженные силы насчитывают 140 тыс. резервистов. В настоящее время в украинской армии на контрактной основе служат более 168 тыс. военных, в том числе более 48 тыс. офицеров.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, Вооруженные силы Украины, военные, Призыв в армию
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