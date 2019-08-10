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В Украине с начала августа утонули более 30 человек

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 09:24
В Украине с начала августа утонули более 30 человек
Иллюстративное фото (facebook.com informator.dp.ua)

С начала года на водоемах страны погибли более 850 человек

На водоемах Украины в августе уже погибли более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

"Более 30 украинцев погибли на водоемах страны менее чем за две недели августа. Эти показатели лишь на протяжении грядущих выходных могут значительно вырасти, ведь теплая погода способствует тому, что большинство времени граждане стремятся отдохнуть именно возле водоемов", - сообщили спасатели, отметив, что с начала года на водоемах погибли более 850 человек.

В ГСЧС призывают соблюдать правила поведения на воде, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи. Также спасатели отмечают, что температура воды должна быть не ниже +17 градусов и оптимальным временем пребывания в воде является 20 минут. Также не рекомендуется выходить в плавание на лодках в случае штормового предупреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за неделю - с 22 по 28 июля - утонул 51 человек.

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