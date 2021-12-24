В Украине утонул 31 человек с начала декабря. Трое из них - дети

На украинских водоемах с начала этого месяца погиб 31 человек. Из которых трое - дети.

"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов: с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое - дети", - говорится в сообщении.

Спасатели опубликовали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий: