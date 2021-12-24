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В Украине утонул 31 человек с начала декабря. Трое из них - дети

Автор: Мария Кучерявец

На украинских водоемах с начала этого месяца погиб 31 человек. Из которых трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов: с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое - дети", - говорится в сообщении.

Спасатели опубликовали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий:

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
  • не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Напомним, вчера в селе Раздольное Херсонской области пропали двое детей. Тело первого ребенка сотрудники ГСЧС изъяли из пруда.

Добавим, 9 декабря спасатели искали тела супругов, которые утонули под Житомиром.

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ГСЧС