В Украине утонул 31 человек с начала декабря. Трое из них - дети

"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов: с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое - дети", - говорится в сообщении.
Спасатели опубликовали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий:
выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.
Напомним, вчера в селе Раздольное Херсонской области пропали двое детей. Тело первого ребенка сотрудники ГСЧС изъяли из пруда.