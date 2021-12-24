RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти

Автор: Марія Кучерявець

На українських водоймах від початку цього місяця загинула 31 людина. З яких троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники опублікували кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Нагадаємо, вчора в селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.

Додамо, 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонуло під Житомиром.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС