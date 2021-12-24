В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти

На українських водоймах від початку цього місяця загинула 31 людина. З яких троє - діти.

"ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники опублікували кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка: