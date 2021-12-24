В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти

"ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники опублікували кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:
виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
не вживайте спиртні напої біля водойм;
пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Нагадаємо, вчора в селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.