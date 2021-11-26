В Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca: почему препарат не успели использовать

В Украине утилизируют дозы вакцины AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

Поэтому вакцину свозят в склады, свозят в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после того передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию, отметил он.

Кузин сообщил, что утилизируют чуть более 400 тысяч доз вакцины. Регионы уже подсчитали эти остатки.

"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", - назвал Кузин причины, почему вакцину не успели использовать.