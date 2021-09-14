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В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. В торговых центрах на уровне областей установят специальные камеры для мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области. Кузин сообщил, что будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", - сообщил он.

Напомним, в Украине растет количество областей с высокими показателями COVID-госпитализаций.

Отметим, в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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Карантин