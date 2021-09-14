В Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину: що це означає

В Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмеження. У торговельних центрах на рівні областей встановлять спеціальні камери для моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання " Ліга.net ".

За його словами, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей. Кузін повідомив, що будуть проводити виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - повідомив він.