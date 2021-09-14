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В Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмеження. У торговельних центрах на рівні областей встановлять спеціальні камери для моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".

За його словами, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей. Кузін повідомив, що будуть проводити виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій.

Зазначимо, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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