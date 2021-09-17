В Украине установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранения номерных знаков
Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления, регламентирующие стоимость административных услуг. Согласно им, установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранение номерных знаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Теперь стоимость услуги по регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит единую цену - 200 гривен.
Кроме того, устанавливается цена за услугу по ответственному хранению номерных знаков - 9 гривен за сутки.
Изменения вступят в силу со дня публикации постановления в официальных печатных изданиях.
Если вы имеете номерной знак на ответственном хранении, заметьте также, что:
- закрепить номерные знаки можно именно в том сервисном центре МВД, где оставили их на хранение
- номерной знак, который вы храните в сервисном центре МВД, закрепляется только за вашей машиной. Передавать, дарить и продавать нельзя
- предоставить квитанцию об уплате услуги в сервисный центр МВД нужно не позднее истечения срока хранения.
Ранее сообщалось, что Кабмин также разрешил обучать будущих водителей в онлайн формате.
Также, согласно решению от 15 версня, в Украине упрощают получение новых водительских прав - их можно будет получить на отделении Укрпочты или курьерской доставкой.