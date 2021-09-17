В Украине установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранения номерных знаков

Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления, регламентирующие стоимость административных услуг. Согласно им, установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранение номерных знаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Теперь стоимость услуги по регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит единую цену - 200 гривен. Кроме того, устанавливается цена за услугу по ответственному хранению номерных знаков - 9 гривен за сутки. Изменения вступят в силу со дня публикации постановления в официальных печатных изданиях. Если вы имеете номерной знак на ответственном хранении, заметьте также, что: закрепить номерные знаки можно именно в том сервисном центре МВД, где оставили их на хранение

номерной знак, который вы храните в сервисном центре МВД, закрепляется только за вашей машиной . Передавать, дарить и продавать нельзя

. Передавать, дарить и продавать нельзя предоставить квитанцию об уплате услуги в сервисный центр МВД нужно не позднее истечения срока хранения.