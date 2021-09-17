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В Украине установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранения номерных знаков

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Пятница 17 сентября 2021 15:27
В Украине установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранения номерных знаков Фото: в Украине изменилась стоимость регистрации авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления, регламентирующие стоимость административных услуг. Согласно им, установили единую цену на регистрацию автомобилей и хранение номерных знаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Теперь стоимость услуги по регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит единую цену - 200 гривен.

Кроме того, устанавливается цена за услугу по ответственному хранению номерных знаков - 9 гривен за сутки.

Изменения вступят в силу со дня публикации постановления в официальных печатных изданиях.

Если вы имеете номерной знак на ответственном хранении, заметьте также, что:

  • закрепить номерные знаки можно именно в том сервисном центре МВД, где оставили их на хранение
  • номерной знак, который вы храните в сервисном центре МВД, закрепляется только за вашей машиной. Передавать, дарить и продавать нельзя
  • предоставить квитанцию об уплате услуги в сервисный центр МВД нужно не позднее истечения срока хранения.

Ранее сообщалось, что Кабмин также разрешил обучать будущих водителей в онлайн формате.

Также, согласно решению от 15 версня, в Украине упрощают получение новых водительских прав - их можно будет получить на отделении Укрпочты или курьерской доставкой.

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