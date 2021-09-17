В Україні встановили єдину ціну на реєстрацію автомобілів та зберігання номерних знаків
Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов, які регламентують вартість адміністративних послуг. Відповідно до них, встановили єдину ціну на реєстрацію автомобілів та зберігання номерних знаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Тепер ціна за послугу з реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій становитиме єдину ціну - 200 гривень.
Крім того, встановлюється ціна за послугу з відповідального зберігання номерних знаків - 9 гривень за добу.
Зміни набудуть чинності з дня публікації постанови в офіційних друкованих виданнях.
Якщо ви маєте номерний знак на відповідальному зберіганні, зауважте також, що:
- закріпити номерні знаки можна саме в тому сервісному центрі МВС, де залишили їх на зберігання
- номерний знак, який ви зберігаєте в сервісному центрі МВС, закріплюється лише за вашою автівкою. Передавати, дарувати та продавати не можна
- надати квитанцію про сплату послуги до сервісного центру МВС потрібно не пізніше закінчення терміну зберігання.
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