В Украине успешно испытали ракетные комплексы "Ольха М"

На юге Одесской области сегодня 4 апреля были успешно проведены испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски ракетных комплексов "Ольха М". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

За президента Порошенко, испытания ракетных комплексов является выполнением его предложений, внесенных на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно создания ракетного щита в соответствии с новыми возможностями, после выхода РФ из договора о ракетах средней и малой дальности.

Отмечается, что ракетный комплекс "Ольха М" принят на вооружение Вооруженных сил Украины и начато серийное производство указанных ракет, которые способны точно уничтожать врага на расстоянии 130 км.

Фото: испытания ракетных комплексов (rnbo.gov.ru)

"Наши ракетчики инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии свыше 200 километров", - подчеркнул Секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения.

РБК-Украина писало, что Россия развернула в аннексированом Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, что способны достичь "любой точки Европы".