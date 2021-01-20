ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине ускорят реабилитацию детей с инвалидностью

Автор: Юлия Струк

В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.

Изложение этого порядка в новой редакции позволит:

  • урегулировать первоочередное обеспечение реабилитационными услугами детей с инвалидностью, которые не получили их в предыдущем бюджетном году из-за отсутствия средств в бюджете или из-за длительной болезни ребенка;
  • увеличить удельный вес расходов на реабилитационные услуги для одного ребенка;
  • включить в предельную стоимость реабилитации стоимость перевозки ребенка с инвалидностью;
  • упростить админпроцедуры и ускорить процесс предоставления реабилитационных услуг.

Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.

Напомним, в Украине выросли выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, может возрасти на 50%. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект за основу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныинвалидностьреабилитацияпреступления