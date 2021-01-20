В Украине ускорят реабилитацию детей с инвалидностью

В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.
Об этом сообщает правительственный портал.
Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.
Изложение этого порядка в новой редакции позволит:
Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.
Напомним, в Украине выросли выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.
Как писало РБК-Украина, размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, может возрасти на 50%. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект за основу.