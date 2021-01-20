В Україні прискорять реабілітацію дітей з інвалідністю

В Україні прискорять надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє урядовий портал.

Документ вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю.

Викладення цього порядку у новій редакції дасть змогу:

врегулювати першочергове забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не отримали їх у попередньому бюджетному році через відсутність коштів у бюджету або через довготривалу хворобу дитини;

збільшити питому вагу витрат на реабілітаційні послуги для однієї дитини;

включити у граничну вартість реабілітації вартість перевезення дитини з інвалідністю;

спростити адмінпроцедури та прискорити процес надання реабілітаційних послуг.

Цей документ має забезпечити доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою формою інвалідності, що потребує реабілітації.

Нагадаємо, в Україні зросли виплати на дітей, які залежать від прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, може зрости на 50%. Верховна рада схвалила відповідний законопроект за основу.