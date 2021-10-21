В Украине усилят меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией: о чем идет речь

В Украине усилят меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией. В частности, речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а следовательно, предотвращение дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы, сообщили в Минздраве.

Новое постановление Минздрава предусматривает, что иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Что еще есть в постановлении:

Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.

Прививки должны быть организованы с неукоснительным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.

Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

В Национальный календарь профилактических прививок внесены вакцины от 10 инфекционных заболеваний:

коклюши,

дифтерии,

столбняка,

кори,

паротити,

краснухи,

туберкулеза,

гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции),

гепатита В,

полиомиелита.

Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет, то есть граждане получают их бесплатно.