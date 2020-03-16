В Украине усилят борьбу с нелегальным оборотом табака

В Министерстве экономики уже в ближайшее время могут отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева для того, чтобы не провоцировать рост теневого рынка. Об этом на рабочей группе заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает корреспондент РБК-Украина.

В свою очередь, представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул отметил, что формирование более прогнозируемой налоговой и акцизной политики - является залогом прозрачных правил игры на табачном рынке.

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предлагается, например, для систем электронного нагревания табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными в сравнении с обычными сигаретами. Это ударит, в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция", - добавил Ганул.

Эксперт также предложил вместо повышения акцизов на ТИЭНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес - смог адаптироваться.

Напомним, схожей позиции придерживаются и в ассоциации “Укртютюн”. Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 г. в Минэкономики и Министерство финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на ТИЭНы. В частности, с 2021 по 2025 г. - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 г. - на 10% ежегодно.

По подсчетам “Укртютюн”, такой план повышения акцизов на ТИЭНы уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн, по сравнению с запланированным на 2020 год.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на ТИЭНы - в 4 раза, их цена в Украине станет выше чем в Молдове (разница в цене за 1 коробку ТИЭН в сравнении с прогнозируемой новой цене в Украине - 670 долларов), Белоруссии (разница - 750 долларов), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительной тенизации табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на ТИЭНы будут переданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как писало РБК-Украина, ранее в ассоциации "Укртютюн" призвали президента ветировать закон об фиксированную наценку на табачные изделия.