В Украине усилили киберзащиту критической инфраструктуры

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял два постановления относительно кибернетической защиты объектов критической инфраструктуры. Эти объекты признали стратегически важными для государства независимо от формы собственности.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Как пояснили в ведомстве, это позволит провести аудит информационной безопасности объектов критической инфраструктуры и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из них.

Также правительство определило механизмы и критерии отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры.

"Главный критерий - нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства", - подчеркнули в Минцифре.

Кроме того, планируется создать Госреестр объектов критической информационной инфраструктуры и определить единую систему учета и хранения данных об этих объектах.

Напомним, в Совете нацбезопасности и обороны разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины, которая направлена на усиление киберзащиты страны.