В Украине уравняли мужчин и женщин в праве на декретный отпуск: Зеленский подписал закон

Отмечается, что глава государства подписал “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком”, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021.

Закон призван обеспечить равные возможности мужчин и женщин в праве на декретный отпуск по уходу за ребенком. Ранее такую возможность имели только матери. "Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим”, - уточнили в ОП.

Подписанный президентом закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Он предоставляется кому-то одному из родственников ребенка:

отцу, даже если он не женат на его матери, но проживает совместно с ней;

бабушке или дедушке;

другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

"Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине”, - резюмировали в ОП.