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В Украине упростят выдачу виз для иностранных студентов

Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел упростит оформление въездных украинских виз для студентов других стран. Кабинет Министров поддержал соответствующую инициативу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам министра МИД Дмитрия Кулебы, стратегия предусматривает популяризацию Украины, как страны с качественным образованием.

"Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинскую экономику, а впоследствии возвращались домой с позитивным отношением к нашей державы", - отметил Кулеба.

Согласно инициативе МИД, посольства и консульства Украины будут предоставлять студентам из других страны электронные приглашения на обучение.

"Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестиции в имидж страны", - добавил Кулеба.

МИД дополнительно уточнит дату введения нового порядка оформления виз через некоторое время.

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МИД Украины