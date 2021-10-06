В Украине упростят выдачу виз для иностранных студентов

По словам министра МИД Дмитрия Кулебы, стратегия предусматривает популяризацию Украины, как страны с качественным образованием.

"Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинскую экономику, а впоследствии возвращались домой с позитивным отношением к нашей державы", - отметил Кулеба.

Согласно инициативе МИД, посольства и консульства Украины будут предоставлять студентам из других страны электронные приглашения на обучение.

"Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестиции в имидж страны", - добавил Кулеба.

МИД дополнительно уточнит дату введения нового порядка оформления виз через некоторое время.