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В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет

Автор: Анастасия Рокитна

Схему регистрации места жительства планируют упростить в Украине. В Минцифры заявили, что регистрация станет доступной в электронном формате.

Об этом глава ведомства Михаил Федоров заявил в эфире "Украина 24".

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По его словам, с 1 сентября этого года чиновникам запретят требовать от украинцев бумажные документы - соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров.

"С апреля запускаем услугу, она будет полудекларативная. Штамп в паспорте - мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку", - заявил Федоров.

По его словам, с 1 апреля упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

Если заявление будет заполнять собственник, то подтверждение придет автоматически, если нет - хозяину жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев.

Отметим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" с апреля появятся шесть новых сервисов.

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