В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет

По его словам, с 1 сентября этого года чиновникам запретят требовать от украинцев бумажные документы - соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров.

"С апреля запускаем услугу, она будет полудекларативная. Штамп в паспорте - мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку", - заявил Федоров.

По его словам, с 1 апреля упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

Если заявление будет заполнять собственник, то подтверждение придет автоматически, если нет - хозяину жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.