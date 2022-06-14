В Украине упростили выезд детей за границу на отдых

В Украине упростили правила выезда за границу для детей на оздоровление и отдых. Правила будут действительны во время военного положения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram .

"Во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. При этом больше не нужно осуществлять нотариальное удостоверение пакета документов", - говорится в сообщении.

При этом пограничный контроль осуществляется с предъявлением: