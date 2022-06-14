RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок

Фото: в Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні спростили правила виїзду за кордон для дітей на оздоровлення та відпочинок. Правила будуть дійсні під час воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби в Telegram.

"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів", - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонний контроль здійснюється з пред'явленням:

  • згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;
  • списків групи виїжджаючих дітей і супроводжуючих;
  • паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
  • погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд;
  • заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завірене службою у справах дітей.

Нагадаємо, в період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити в наданні відпустки.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДіти війниВоєнний стан