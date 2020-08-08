В Украине упростили работу ФЛП: закон вступил в силу

В Украине упростили работу физических лиц-предпринимателей. Так, сегодня вступил в силу закон о функционировании электронного кабинета для ФЛП.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера закон опубликовали в издании "Голос Украины", и он вступил в силу со следующего за обнародованием дня.

Стоит подчеркнуть, этот закон отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Однако эта норма вступит в силу лишь с 1 января 2021 года.

"ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", - указано в тексте документа.

Таким образом, ФЛП I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Предпринимателям на общей системе также разрешили вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Этот закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.

Кроме того, он вносит изменения в Налоговый кодекс для создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчаются условия налоговых проверок.

Так, при проверке оформления работников устранили возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Напомним, данный закон глава государства подписал 5 августа.

Как писало РБК-Украина, соответствующий закон Верховная рада приняла 14 июля, но при голосовании из него убрали ряд важных правок, утвержденных комитетом, в связи с чем, какие именно нормы остались в документе, было неизвестно.