В Украине умерла социолог Ирина Бекешкина

В Украине умерла на 68 году жизни социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Бекешкина также была старшим сотрудником института социологии Национальной академии наук Украины.

"Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2010 года на 55-м году жизни скончался один из основателей Народного руха Украины, директор фонда "Демократические инициативы" Илько Кучерив.

Также РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года 42% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу.

Отметим, в октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 20% - не доверяли, остальные не имели мнения по этому поводу.